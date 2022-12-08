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За минувшую неделю в ЕДДС Добринского района поступило 271 сообщение. По службам ДДС было зарегистрировано 301 обращение. Пожарные подразделения выезжали 13 раз.

Огнеборцы проверяли сообщение о минировании здания районного суда (сигнал оказался ложным), оказывали помощь сотрудникам ОМВД по извлечению изо льда тела жителя Добринки 1975 г.р., без признаков насильственной смерти, дважды буксировали автомобили добринцев, проводили пожарно-тактические тренировки.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 69 сообщений. Произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, без пострадавших.

Скорая медицинская помощь обслужила 160 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 48 раз, в том числе с утечкой газа — 15.

По линии электроснабжения было 2 аварийных отключения.