В реанимации липецкой городской больницы №3 14 января скончался 35-летний мужчина. Медики диагностировали переохлаждение и обморожение рук, ноги и туловища.

Как пишет LipetskMedia, жителя Добринки доставили в больницу с трассы в районе микрорайона «Звездный» утром в четверг, после сильной метели. К тому моменту мужчина уже был в критическом состоянии и через некоторое время скончался.

Врачам стало известно, что погибший перед тем, как попасть к ним, попросил помощи у своего приятеля, позвонив тому по телефону. Приятелю удалось разыскать несчастного и отвести в больницу, но было уже поздно.