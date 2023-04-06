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Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении свыше 400 г марихуаны.

По версии следствия, местный житель в сентябре 2022 года собрал дикорастущую наркосодержащую коноплю, которую в высушенном виде хранил в 3-литровой банке своей квартире для личного потребления.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий по противодействию наркомании марихуана, общей массой 438,5 г, была обнаружена и изъята полицейскими.

В ходе следствия действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.228 УК РФ ( незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.