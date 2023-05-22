В январе 2023 года сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Добринскому району остановлен водитель транспортного средства с признаками алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на месте он отказался, при этом вел себя агрессивно и вызывающе.

Для установления степени опьянения он был доставлен в ГУЗ «Добринская ЦРБ», где публично в нецензурной форме оскорбил сотрудников полиции, доставивших его.

Приведенные действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Изучив доказательства, представленные государственным обвинением, суд, пришел к выводу о виновности жителя Добринского района в совершении обозначенного преступления в результате чего приговорил его к 280 часам обязательных работ.