Житель Добринского района перевел мошенникам 210 тысяч рублей

Более одного миллиона рублей лишились несколько жителей Липецкой области за минувшие сутки, переводя деньги на счета злоумышленников, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

В одном из случаев житель Добринского района 1982 года рождения в течение нескольких часов слушал объяснения четырех “специалистов банка”. В итоге под предлогом пресечения оформления кредита перевел 210 тысяч рублей на 6 различных телефонных номеров сотовой связи.

В Измалковском районе от действий мошенников пострадала 60-летняя женщина, которая перевела на «безопасные счета» 350 тысяч рублей.

В Лебедяни 35-летняя женщина перевела более 300 тысяч рублей на счета злоумышленников с имеющейся у нее кредитной карты.

32-летняя жительница Задонского района перевела 20 тысяч рублей.

На уловки пошенников попадались и жители областного центра. Так, с целью пресечения незаконного списания денежных средств, 53-летний липчанин перевел на «безопасный счёт» 50 тысяч рублей, а 39-летняя горожанка под предлогом отмены сомнительной операции перевела 431 тысячу рублей в «защищённую банковскую ячейку».

Еще у одного мужчины 1988 г.р. мошенники в ходе телефонного разговора узнали информацию об имеющихся у него кредитных обязательствах и предложили новый банковский продукт в виде безопасного счета для досрочного погашения остатка долга по кредиту. Воспользовавшись этой программой, клиент банка якобы гасит кредит по сниженной процентной ставке. Поверив мошенникам, мужчина лишился 390 тысяч рублей. ОП №4 УМВД России по г. Липецку возбудил по данному факту уголовное дело по ч.3. ст. 159 УК РФ.

Сотрудники полиции напоминают: если вам поступил телефонный звонок, темой которого стали ваши денежные средства, незамедлительно прервите разговор и перезвоните на телефон горячей линии банка или номер, указанный на оборотной стороне вашей банковской карты.