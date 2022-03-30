Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Добринского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 23 января 2022 года обвиняемый, проживавший в доме сожительницы в деревне Андреевка Добринского района, распивал с ней спиртные напитки. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения участниками застолья произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил со стола два ножа и нанес 60-летней женщине удары по всему телу. От полученного ранения грудной клетки потерпевшая скончалась.

О произошедшем он рассказал соседям, которые обратились в правоохранительные органы.

На время предварительного следствия обвиняемый заключён под стражу. Вину в совершении преступления он признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Несмотря на его зависимость от алкоголя, результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что в момент совершения убийства он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в состоянии аффекта не находился.

В ходе расследования уголовного дела следователем собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.