26 июля в ОМВД России по Добринскому району обратился 57-летний гражданин с заявлением о краже с придомовой территории в с. Александровка автомобиля «Ауди 100» стоимостью 25000 рублей. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативными сотрудникам установлена причастность к совершению преступления неработающего ранее судимого 30-летнего местного жителя.

Подозреваемый пояснил, что к нему за помощью при продаже снятого с учёта автомобиля через интернет-сайт объявлений обратился его сосед. Для того чтобы он мог сделать фото автомобиля не только снаружи, но и изнутри, хозяин оставил ему ключи, а сам уехал в областной центр по делам. Воспользовавшись отсутствием владельца, подозреваемый забрал автомобиль и перепродал его третьему лицу за 15000 рублей. Похищенный автомобиль изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.