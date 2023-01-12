В д. Андреевке Добринского района 7 января от дома угнали автомобиль «ВАЗ 21093», принадлежащий 21-летнему гражданину.

Потерпевший, приехав вечером из Липецка домой, не обнаружил машину и обратился в полицию. Полицейскими ОМВД России по Добринскому району установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 30-летний житель Добринского района, родственник потерпевшего.

Подозреваемый в тот день пришел в гости к потерпевшему, но не обнаружив его дома, он у находящегося в алкогольном опьянении отчима взял ключи от машины.

Заведя машину, поехал в соседнее село, где она заглохла, и он ее там и бросил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.