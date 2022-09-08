В ОМВД России по Добринскому району 6 сентября обратился 49-летний гражданин с заявлением о том, что в ночь с 5 на 6 сентября в д. Поддубровке неизвестным путём свободного доступа из летнего загона совершена кража овцы стоимостью 6000 рублей.

Оперативниками по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 24-летний житель Добринского района.

Подозреваемый, введя в заблуждение товарища, попросил его на машине вывезти из летного загона якобы купленную им овцу. Похищенное животное поместил в загон, расположенный в заброшенном доме соседнего села, откуда животное сотрудниками полиции было изъято и возвращено потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.