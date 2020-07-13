Житель Доброго угнал автомобиль у липчанки

10 июля в ОП №5 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратилась 28-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что у неё, от дома по ул. Малиновая похитили автомобиль “ВАЗ-2114”. В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 20-летний житель с. Доброе. В совершении преступления подозреваемый признался. Похищенное изъято.

В ОП № 7 УМВД России по г. Липецку 7 июня обратился 58-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные совершили кражу аккумуляторной батареи из а/м “ВАЗ-2109” стоявшего у дома по ул. Стаханова. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 32-летний житель г. Липецка.

В ОМВД России по г. Ельцу 5 июля обратился 42-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестные совершили кражу денег в сумме 73400 из а/м “Фольксваген-Каравелла” стоявшего у дома по ул. Карьерная. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое несовершеннолетних жителя г. Ельца.

Возбуждены уголовные дела. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.