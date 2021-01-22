Приговором Советского районного суда г. Липецка житель Добровского района признан виновным в том, что, являясь руководителем и учредителем коммерческих организаций, с целью получения государственной субсидии подделывал финансовые документы о якобы приобретении им крупного рогатого скота, которые затем предоставлял в управление сельского хозяйства по Липецкой области.

В результате обмана государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 744 922 рубля.

В ходе следствия действия обвиняемого квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом в размере 1 000 000 рублей.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск управления сельского хозяйства Липецкой области о взыскании с осужденного причиненного в результате мошеннических действий материального ущерба, сообщает прокуратура Липецкой области.