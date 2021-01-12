В минувший понедельник в ОМВД России по городу Ельцу зарегистрировано сообщение 25-летнего жителя Елецкого района о том, что мошенник похитил у него крупную сумму денег с банковской карты.

Потерпевший пояснил, что он работает в Москве, однако ему необходимо было приехать в Елец. Для этого он с помощью приложения нашёл водителя, который едет по указанному маршруту и забронировал одно место в его автомобиле. Мужчина связался с попутчиком, подтвердил бронирование и предложил продолжить общение в другом мессенджере. Водитель прислал потерпевшему ссылку и пояснил, что, перейдя по ней и введя банковские данные, он оплатит поездку, стоимостью 450 рублей. Не заметив ничего подозрительного, молодой человек попытался совершить оплату поездки, но у него не получилось, поэтому он решил попробовать ещё несколько раз, однако также безуспешно. Позже заявителю на мобильный телефон стали приходить смс с кодами, которые он вводил в приложение, в котором бронировал поездку, однако ему сообщали, что код введён неверно. После этого он зашёл в мобильный банк и обнаружил отсутствие денежных средств в размере 62 775 рублей, поэтому сразу же с помощь горячей линии банка заблокировал карту. Приехав на автобусе в Елец, потерпевший обратился к местным полицейским.

По данному факту СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража, совершённая с банковского счёта”.