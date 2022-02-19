Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Задонска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, с 13 по 16 февраля 2022 года подозреваемый распивал с гостившей у него 45-летней знакомой спиртные напитки. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения хозяином дома и гостьей регулярно происходили конфликты, в ходе которых подозреваемый избивал женщину. На протяжении нескольких дней он наносил ей удары руками и ногам, в том числе по голове. Свидетелем произошедшего стал квартирант, снимавший комнату в доме фигуранта. Обнаружив 16 февраля гостью без признаков жизни, подозреваемый обратился за медицинской помощью. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть потерпевшей.

Согласно выводам экспертов, женщина скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в особо тяжком преступлении задержан. На время предварительного следствия он заключен под стражу. При допросе подозреваемый признался в содеянном, подтвердив показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз для формирования доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.