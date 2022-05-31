6 мая в вечернее время в дежурную часть поступило заявление от продавца-кассира сетевого магазина. 35-летняя женщина сообщила, о том, что неизвестными лицами из торгового зала магазина было совершено открытое хищение продуктов питания на общую сумму 9890 рублей. Сотрудница магазина, заметив противоправные действия злоумышленника, попыталась его задержать. Но мужчине удалось скрыться в неизвестном направлении.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 36-летний житель Грязинского района. В совершенном деянии мужчина признался полностью. На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.