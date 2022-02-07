В конце января в районе одного из домов садоводческого товарищества Советского района областного центра сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку был остановлен автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 34-летнего уроженца Хлевенского района. Во время общения сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отказался.

При установлении личности нарушителя выяснилось, что в январе 2021 года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения. Тогда ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Через несколько дней фигурант вновь сел за руль, будучи нетрезвым, после чего был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы на территории того же садоводческого товарищества.

Дознавателем отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

На период предварительного следствия фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напоминаем, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения. Если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщайте об этих случаях по телефонам 02 или 112. Неравнодушное отношение к злостному нарушению ПДД может помочь предотвратить несчастье.