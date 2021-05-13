В ОМВД России по Добринскому району 11 мая обратился 60-летний пенсионер с заявлением о том, что из его дома в с. Хворостянка неизвестный похитил металлические изделия печи, алюминиевую кастрюлю и чугунную сковороду.

Потерпевший оценил материальный ущерб в 1 000 рублей.

Оперативниками установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – неработающий ранее судимый за кражу 48-летний местный житель.

Подозреваемый и потерпевший были знакомы. В этот день потерпевший уехал к родственникам в гости. Воспользовавшись этим, подозреваемый проник через заднюю незакрытую дверь дома.

Украденное сдал в скупку металла за 500 рублей, деньги потратил.