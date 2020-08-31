Житель Иркутска ищет родственников в Добринском районе, чтобы восстановить генеалогию семьи

В редакцию газеты “Добринские вести” с просьбой о помощи обратилась заведующая Лебедянской библиотекой Людмила Селиванова, которой, в свою очередь, переслали письмо из Добринской центральной библиотеки от жителя Иркутска, ищущего родственников в наших краях с целью восстановления генеалогии своей семьи. Вот его содержание:

К письму прилагается фотография. Вглядитесь, пожалуйста, может, узнаете кого-то и на ней. (На переднем плане фото справа — Матыцына Анна Зиновьевна и на втором плане ее сын, дедушка Дмитрия (он разыскивает) — Матыцын Иван Никитич).

«Здравствуйте, уважаемая Наталья Вячеславовна!

Меня зовут Дмитрий Юдин, мне 23 года, и я проживаю в г. Иркутске. Ваш электронный адрес нашел на сайте Добринской ЦБС в связи со следующими обстоятельствами. Совсем недавно я начал заниматься генеалогией своей семьи и обнаружил, что по линии моей мамы имеются предки, проживавшие на территории Добринского района Липецкой области (вероятнее всего, с. Студенка, с. Лебедянка).

Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас какие-либо документы или контакты людей, через которых можно выйти на архивные сведения о селах Студенка и Лебедянка?

Вот всё, что пока известно по этой линии.

В одном из указанных сел Добринского района проживала семья:

1) Матыцин Никита Пеликаныч (или Пеликанович, отчество известно со слов),

2) его жена Матыцина (Волжанина) Анна Зиновеевна — была сиротой (сама рассказывала об этом, по воспоминаниям её внуков),

3) пятеро детей: Петр, Иван (мой дедушка по матери), Семен, Катерина, Василий.

Неопределенность поселения, где они проживали, вызвана тем, что в документах моего дедушки, Матыцина Ивана Никитича, указано село Лебедянка, тогда как его брат, Матыцин Петр Никитич, по обнаруженной о нем информации родился в 1922 году в селе Студенка.

В начале 30-х гг. Анну Зиновеевну и ее пятерых детей высылают в Забайкалье как зажиточных крестьян-единоличников («кулаков»). Они приезжают в село Кургатай Акшинского района Читинской области. По непроверенным данным (со слов Анны Зиновеевны, которые передала ее внучка — моя тётя), Никита Пеликаныч умер (причина также неизвестна).

К сожалению, кроме этих данных, о жизни семьи и ее происхождении мне ничего не известно.

Уважаемая Наталья Вячеславовна, я буду очень благодарен, если Вы посодействуете в начале поиска, осложнённого как удаленностью от Липецкой области, так и отсутствием каких-либо контактов. Также, если имеется возможность сделать официальный запрос в подведомственные Вам учреждения, прошу сообщить об этом.

Очень буду ждать Вашего ответа!».