Приговором мирового судьи житель Измалковского района признан виновным в незаконном культивировании наркосодержащего­­ растения-конопли, в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, в мае 2020 года подсудимый возле своего дома высадил коноплю, за которой ухаживал вплоть до ее созревания.

В рамках оперативных мероприятий по противодействию наркомании полицейские выявили плантацию.

По факту незаконного культивирования наркосодержащего растения было возбуждено уголовное дело по ст.231 ч. 1 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также обязал его пройти курс лечения от зависимости от психоактивных веществ, сообщает прокуратура Липецкой области.