Прокурор Усманского района направил в суд уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 10.08.2020 житель Курской области выехал с прилегающей территории производственного комплекса ООО «Интрансгаз» на полосу проезжей части, не уступив дорогу имевшему приоритет в движении автомобилю «КIА RIО» и допустил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля «КIА RIО» был причинен тяжкий вред здоровью, а пассажир подсудимого скончался от полученных травм в лечебном учреждении, куда был доставлен с места происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет с лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.