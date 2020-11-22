Житель Липецкого района приглядел 5 туй у магазина и в один из дней выкопал их

В мае 2019 с клумбы у магазина в с. Косыревка украли 5 деревьев сорта туя.

Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний грузчик предприятия, житель Липецкого района.

Подозреваемый по роду своей деятельности посещал населенные пункты района. Побывав в с. Косыревка, приглядел у магазина растущие там туи. Вечером того же дня подъехал на автомобиле к магазину, выкопал деревья и отвез домой. Деревья высадил у себя на приусадебном участке, которые через некоторое время погибли без должного ухода.

В результате подозреваемому грозит уголовная ответственность за тайное хищение чужого имущества, а также возмещение ущерба, причиненного организации.