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Мужчина перевел мошеннику за «прохождение медкомиссии»

В неоднозначной ситуации оказался 48-летний житель Добринского района. Мужчина выложил объявление о поиске работы на сайте.

Вскоре ему позвонил «сотрудник отдела кадров» горнодобывающего предприятия в Норильске и предложил вакансию. Потерпевший откликнулся на предложение и начал спрашивать про условия работы.

Звонивший рассказал всю необходимую информацию и попросил мужчину перечислить за «медкомиссию» 11 900 рублей. Когда мужчина перечислил необходимую сумму на указанный счет, «сотрудник отдела кадров» перестал выходить на связь.