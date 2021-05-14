Приговором Лебедянского районного суда житель области признан виновным в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия, т.е. совершении преступления, предусмотренного п. п. «в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый 29.03.2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшей, нанес ей удар палкой в затылочную часть головы.

Свалив женщину на землю, подсудимый заклеил ей рот отрезком клейкой ленты, связал руки и ноги, сдавил рукой шею, причиняя физическую боль, а также нанес палкой не менее трех ударов в лобную область головы и не менее шести ударов ногами по туловищу и конечностям.

Подавив таким образом сопротивление потерпевшей, он переместил ее в свою квартиру, где продолжил избиение.

В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В своей квартире он удерживал ее до утра следующего дня, после чего привел в квартиру по месту ее жительства.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Липецкой области.