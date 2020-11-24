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Житель Липецкой области решил отомстить бывшей супруге: слил интимные фото в сеть и поджог дом ее родителей

4 часа назад
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В Тербунском районном суде признали виновным мужчину, который из мести бывшей жене пошел пошел на криминал: разгласил сведения о ее частной жизни и поджог дом родителей.

Подсудимый, желая отомстить бывшей супруге, выложил ее фото интимного характера в социальной сети «Одноклассники». На этом он не остановился и в одну из ночей поджог веранду дома ее родителей. В это время потерпевшая находилась внутри вместе с малолетним сыном.

Огонь удалось потушить благодаря тому, что пожар был вовремя замечен потерпевшими.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 137 ч. 1 УК РФ, ст. 242 ч. З п. «6» УК РФ , ст. 167 ч.2 УК РФ, и приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

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