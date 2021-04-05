Решением мирового судьи житель Липецкой области признан виновным в незаконной охоте, т.е совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

Установлено, что 7 января 2021 пgодсудимый незаконно застрелил косулю, причинив управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов области крупный ущерб на сумму 120 тыс. рублей.

Погрузив тушу в багажник автомобиля, он уехал с места преступления, однако в пути был задержан охотинспектором.

Учитывая полное возмещение материального ущерба, мнение государственного обвинителя, суд прекратил уголовное дело, применив к браконьеру меру уголовно правового характера в виде судебного штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщает прокуратура Хлевенского района.