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Житель Становлянского района обвиняется в незаконном хранении боеприпасов

2 часа назад
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Прокурор Становлянского района Липецкой области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по обвинению в незаконном хранение боеприпасов к огнестрельному оружию, т.е. совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Установлено, что обвиняемый в 1991 г. в неустановленном месте на территории г. Самара нашел пять винтовочных патронов калибра 7,62 мм к нарезному огнестрельному оружию, которые перевез к месту своего жительства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий боеприпасы были обнаружены и изъяты в его доме сотрудниками полиции.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

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