Приговором Становлянского районного суда ранее судимый, в т.ч за преступление в сфере безопасности дорожного движения житель муниципального района, 1989 г. рождения, признан виновным в управлении мотоциклом в состоянии опьянения и невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый на основании постановления мирового судьи от 03.02.2020 был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

Однако в 13.05.2021 года он был вновь задержан инспектором ДПС ГИБДД ОМВД России по Становлянскому района за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

При этом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В связи с грубым нарушением правил дорожного движения в отношении подсудимого было возбуждено очередное уголовное дело по ст.264.1 УК РФ.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Поскольку на момент вынесения приговора он уже отбывал наказание за аналогичное преступление на основании приговора Ефремовского районного суда Тульской области, наказание по новому преступлению ему было назначено путем частичного сложения наказаний в виде 1 года лишения свободы в колонии поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.