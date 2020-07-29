Житель Усманского района нашел на чердаке сарая старый обрез и не сдал его в полицию

Приговором Усманского районного суда ранее не судимый местный житель 1973 года рождения признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, т.е. совершении преступления, предусмотренного стч.1 ст.222 УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, в октябре 2019 года подсудимый нашел на чердаке сарая, расположенного во дворе его домовладения, обрез одноствольного охотничьего ружья 1946 года выпуска.

Согласно заключению эксперта обрез был пригоден для стрельбы штатными охотничьими патронами.

В соответствии с действующим законодательством найденное оружие оружия, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества подлежат сдаче в органы внутренних дел. Нарушение указанного требования может повлечь ответственность вплоть до уголовной.

Поскольку подсудимый найденный обрез не сдал, спрятал в доме и незаконно хранил вплоть до его изъятия сотрудниками полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования и в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.

Учитывая мнение государственного обвинителя суд приговорил виновного к 1 году ограничения свободы. Обрез передан в уполномоченный орган для уничтожения, сообщает прокуратура области.