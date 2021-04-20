Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденому по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, что житель муниципального района, 1984 г. рождения, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции, прибывших для проверки, поступившего от него сообщения, высказал в их адрес угрозы насилием, подтверждая их демонстрацией топора.

Признав доказательства, собранные в ходе следствия законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.