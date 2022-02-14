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Житель Усманского района приговорен к 1,5 годам лишения свободы за применения опасного насилия к сотруднику полиции

2 часа назад
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Приговором Усманского районного суда Липецкой области житель муниципального района признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья в отношении сотрудника ДПС ГИБДД ОМВД России по Усманскому району в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как установлено материалами уголовного дела, в ночь с 26 на 27 ноября 2020 года подсудимый, находясь на ул. Молодежная пос. совхоза «Ударник» из мести за задержание в связи с совершением правонарушения в области дорожного движения, нанес сотруднику полиции два удара правой ногой в область спины, не менее 5 ударов кулаком в область лица, причинив закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую кратковременное расстройство здоровья.

Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Не смотря на то, что подсудимый не признал свою вину в совершении преступления, совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и назначить ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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