Оперативниками ОП № 2 УМВД России по г. Липецку раскрыт угон.

31 марта неизвестные от АЗС совершили угон автомобиля “ВАЗ-21099, принадлежащего 39-летнему гражданину.

Автомобиль обнаружен в исправном состоянии у одного из домов в с. Октябрьское Усманского района.

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 20-летний житель села, где был обнажен автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.