Житель Воловского района распространял интимные фото бывшей супруги и поджег ее дом. Теперь предстанет перед судом

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Воловского района, обвиняемого в совершений преступлений, предусмотренных ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные распространение и публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По данным следствия, в январе–феврале 2020 года обвиняемый, получив отказ бывшей супруги на возобновление отношений, разместил в социальной сети её фотографии интимного характера. Кроме этого, интимные фотографии бывшей супруги он направил бывшей тёще. О противоправных действиях фигуранта потерпевшая заявила в правоохранительные органы.

Следствие считает, что, желая отомстить экс-супруге, обвиняемый в ночь на 22 марта совершил поджог веранды дома, где она проживала вместе с родителями. В результате хозяйке дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 17 тысяч рублей.

На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Вину в совершении преступлений не признал, выдвинув версию о своей непричастности. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты очных ставок и других следственных действий, выводы судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция статьи УК РФ за незаконный оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”), предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.