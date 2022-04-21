Прокурор Задонского района Липецкой области направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в неоднократном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что 19.02.2022 в г.Задонске мопед под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВд России по Задонскому району в связи с наличием у водителя явных признаков опьянения.

Медицинское освидетельствование подтвердило указанный факт.

При этом ранее водитель уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

В этой связи мужчине было предъявлено обвинение по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.