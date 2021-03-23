На днях жители села Чамлык-Никольское увидели, что из их кранов потекла вода желтого цвета.

С этой проблемой они обратились к секретарю местного отделения партии «Единая Россия», главе Добринского района Р.И. Ченцову попросив решить вопрос о качестве водоснабжения.

Уже 18 марта липецкая фирма установила в Чамлык-Никольском станцию обезжелезивания воды. Еще какое-то время вода в домах местных жителей шла с примесью глины.

Роман Ченцов, вместе с руководителем водоканала Николаем Титовым и главой сельского поселения Андреем Тарасовым оперативно выехали на место для выяснения всех обстоятельств проблемы, общались с жителями села.

Принятые меры дали результат. По словам Андрея Тарасова уже вечером того дня ситуация с водоснабжением в Чамлык-Никольском поменялась. Никаких примесей в ней теперь нет.