С 30 ноября по 16 декабря 2021 года Банк России и Агентство стратегических инициатив проведут IV Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации.

Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании.

Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачета коснутся платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей будет посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки, разъяснили в липецком отделении Банка России.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый – для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам.

На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз – количество попыток неограниченно. Для участия требуется зарегистрироваться: https://finzachet2021.ru/