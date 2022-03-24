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25 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Жуковского, 23, 22, 22б, 24, 26, 28, 30, 30а, 22а, 25, 27; ул. Ибаррури, 6а

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Жуковского, 23,

пр. Мира, 10, 12; частный сектор: ул. Волжская, ул. Леваневского, ул. Озерная, ул. Лермонтова, ул. Лесопарковое хозяйство.

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Мира, 10.

ул. Энергостроителей, 5а; 4б; 23а; 23; 13; 6; 22; 9; 12; 12а; 10; 7; 8; 11; 16; 17а; 15; пр. Каштановый, 1; пер. Виноградный, 16; ул. Уральская, 5а; частный сектор: ул. Надежды; прд. Каштановый; ул. Сливовая; ул. Славянская; ул. Абрикосовая; ул. Панина; ул. Ануфриева; ул. Бахаева; ул. Басинского; ул. Полунина; пер. Виноградный.

Подвоз воды будет организован по адресу: прд. Каштановый, 1.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях Липецкого городского района электрических сетей (ЛГРЭС) будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

09:00 до 12:00 ул. ул. Крупская, ул. Осипенко.

08:00 до 17:00 частного сектора ул. Клары Цеткин.

09:00 до 16:00 ул. Юношеская, 20, 22, 23, 23а,24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.