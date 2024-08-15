39 автомобилей марки «Эволют», выпущенные заводом «Моторинвест» в Краснинском районе, работают в таксопарках Липецкой области. Напомним, с 2023 года в регионе действует программа развития элекротранспорта в такси. За покупку одной машины компенсируется до 350 тысяч рублей. Региональным предпринимателям, юридическим и физлицам, выплачивающим налог на профессиональный доход, вернули уже 13 650 000 рублей.

Минимальную долю экологичного транспорта, используемого службами такси, для всех регионов России могут установить законодательно. Ранее с этим предложением выступил Минтранс, сегодня, 14 августа, его поддержало Минэкономразвития РФ. Инициативу осенью рассмотрит Госдума. Липецкая область стала одним из первых субъектов, оказывающим поддержку перевозчикам в приобретении электромобилей. В 2025 году на эти цели из бюджета региона выделено 20 миллионов рублей.

«Внедрение электроавтомобилей в службы перевозки граждан – это одна из задач, поставленная Президентом России Владимиром Путиным ещё в 2023 году на одном из заседаний Госсовета, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наш регион активно включился в работу по оказанию финансовой помощи компаниям, приобретающим такие экоавто, ведь использование электротранспорта способствует снижению выбросов и улучшению экологической обстановки региона в целом».