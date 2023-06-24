Решением оперативного штаба, прошедшего под руководством Игоря Артамонова, в Липецкой области будут усилены меры безопасности.

В связи с последними событиями, в регионе будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищённости. В частности, усилена охрана объектов критической инфраструктуры. Власти просят жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации. Также жителям Липецкой области рекомендуется, до особого распоряжения, отказаться от выездов за пределы региона в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.