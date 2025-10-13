Жителей Липецкой области приглашают к участию в «Большом этнографическом диктанте»

Жители Липецкой области могут принять участие в «Большом этнографическом диктанте», который будет проводится Федеральным агентством по делам национальностей с 1 по 8 ноября 2025 года.

Акция пройдёт в двух форматах: очно в Липецком государственном педагогическом университете имени П. Семенова-Тян-Шанского, где 1 ноября 2025 года будет дан старт акции, также в Липецком историко-культурном музее и на других площадках, которые будут организованы во всех районах и округах региона. Решить тест можно и онлайн на сайте miretno.ru.

Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки.

Задания диктанта состоят из 30 общефедеральных вопросов, на которые нужно ответить за 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Итоги акции подведут 12 декабря 2025 года, в День Конституции РФ.

Подробности акции можно узнать на сайте и в официальной группе ВКонтакте. Кроме того, на сайте открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой акции.

Организаторы акции в Липецкой области – министерство внутренней политики Липецкой области, автономная некоммерческая организация в социальной сфере «Гражданский университет», ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского.

«Знать и уважать культуру огромной страны — основа нашего единства. «Большой этнографический диктант» — это не просто тест, а увлекательный диалог с историей многонациональной России. Уверен, что липчане активно и достойно представят наш регион на федеральном уровне», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.