Жителей Липецкой области приглашают на Монетную неделю

Сдать накопившуюся дома мелочь предлагают жителям Липецкой области с 7 по 19 апреля во время всероссийской акции «Монетная неделя». Так осевшие в копилках и кошельках монеты быстро вернутся в денежный оборот. Обменять монеты на банкноты можно в банковских офисах и сетевых магазинах.

Для обмена принимается неограниченное количество металлических денег Банка России любого номинала, выпущенных с 1997 года. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу для сокращения времени обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. Там сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет. Магазины такую операцию не совершают, сообщили в липецком отделении Банка России. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте Банка России.

В прошлый раз в Монетную неделю в Липецкой области было собрано более 406 тысяч монет на общую сумму почти 1,818 млн рублей.