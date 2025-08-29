Жителей Липецкой области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования»

Преподаватели и учителя из Липецкой области могут расширить свои знания о том, как организованы ключевые управленческие процессы. Для этого проводится образовательно-просветительский курс конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Программа разработана совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Обществом «Знание».

В треке особое внимание уделяется раскрытию ключевых символов страны, обращению к её исторической и культурной памяти. Эти темы рассматриваются не только через призму государственного управления, но и в контексте преподавания общественно значимых дисциплин в школах и колледжах. Курс включает лекции ведущих профессиональных экспертов – политологов, философов, практиков из сферы образования.

«Образование и государство идут рука об руку. В конкурсный трек «Государство» уже подано 9 436 заявок, что показывает высокую заинтересованность педагогов разобраться в том, как государственные процессы влияют на общество и образование. В рамках трека все участники смогут в удобной форме изучить 25 онлайн-лекций и интервью от 15 экспертов. Это поможет понять внутренние механизмы государства и необходимые законы для работы учителей. То есть здесь они получают именно те знания, которые смогут применить на практике»,– отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

На данный момент от Липецкой области уже подано 92 заявки. Заявочная кампания открыта до 1 октября. Подробности на официальном сайте проекта.

«Профессиональное развитие педагогов – ключевой элемент качественного образования. Уверен, что липчане активно используют данный шанс для повышения своей квалификации», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.

Образовательный курс трека «Государство» состоит из пяти тематических блоков. В первом – участники рассмотрят Россию как «государство-цивилизацию», изучат основы территориального устройства страны и ключевые государственные символы. Второй блок посвящен организации власти: разделению полномочий, роли Президента как уникального института и судебной системе. Третий блок объясняет, как устроены выборы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также показывает практику участия педагогов в политике. Четвертый блок знакомит с основами законодательства, включая Конституцию и закон «Об образовании». Завершающий блок «Государство – это мы» раскрывает важность общих ценностей, являющихся основой российской идентичности, и их роль в педагогике.

Организаторы отмечают, что конкурсный трек «Государство» поможет педагогам глубже понять государственные процессы, историю и культурное наследие страны, простым и доступным языком объясняя, как устроена система власти и законодательства. Такое знание позволит учителям не только расширить собственную эрудицию, но и сформировать у учеников гражданскую зрелость, чувство ответственности за будущее и уважение к историческим корням и традициям.