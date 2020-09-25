Жителей села Сенцово обеспечат качественной питьевой водой

Строительство сетей водоснабжения продолжается в селе Сенцово Липецкого района. «Липецкоблводоканал» завершил работы по разведке двух артезианских скважин. Определены источники воды с необходимым дебетом (12 и 15 м3/час), подготавливается проектно-сметная документация для строительства этих объектов, после чего подрядчик приступит к бурению скважин. Срок сдачи их в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

На протяжении многих лет жители села страдали от перебоев c питьевой водой. Проблема актуальна не только в летний период, когда селяне активно поливают свои огороды, но и зимой. В середине июня 2019 года жители обратились в главе региона с просьбой решить эту проблему. Из областного бюджета на эти цели было выделено 10 млн рублей. Повышение качества водоснабжения жителей региона Игорь Артамонов держит под личным контролем.

Из-за особенностей рельефа местности воду в Сенцово сейчас в первую очередь получают жители тех домов, которые находятся в низинной части села, а до жителей живущих на холме, вода не доходит. Строящиеся артскважины будут снабжать ресурсом всех. Одна из скважин обеспечит старую часть села, вторая же будет запитана к трубопроводу расположенному в новой части Сенцово по улицам Полевая, Кленовая, Васильковая, Ромашковая, Рябиновая. Магистраль построена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – отмечает Игорь Артамонов. – В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения».