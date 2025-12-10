Жители 116 новостроек Липецкой области получат первые квитанции на капремонт в 2026 году

Собственники квартир в 116 домах начнут получать первые квитанции за капремонт c 2026 года. Большая часть этих многоэтажек находится в новых микрорайонах Липецка, а также Усмани, Лебедяни, Данкове, Тербунах, Чапыгине, Ельце, Лебедянском и Липецком округах.

Оплачивать взносы на капитальный ремонт должны не только собственники квартир, но и парковочных мест, кладовок и других нежилых помещений в многоэтажках. При получении первых квитанций необходимо проверить корректность данных, а именно: адрес, площадь помещения и ФИО собственника. Если информация указана неверно, необходимо обратиться в ФКР Липецкой области.

Получать и оплачивать ежемесячные квитанции на капремонт собственники новостроек могут сразу в электронном виде через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Также оформить рассылку можно в разделе «Электронная квитанция» на сайте ФКР. Приходить цифровая версия квитанция будет в начале каждого месяца на указанную в заявке электронную почту. Оплачивать взносы можно в приложениях или отделениях банков; ФГУП «Почта России». На сайте Фонда (вкладка «Оплатить капремонт») можно произвести оплату взносов без комиссии всем категориям плательщиков, в том числе и тем, кто формирует фонд капремонта на специальном счете.

В Липецкой области обязанность по оплате взносов на капремонт для собственников квартир в новостройках возникает через год с момента включения дома в областную программу капитального ремонта.