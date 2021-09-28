Более 3,5 тысяч абонентов, проживающих в 17 многоквартирных домах, получат квитанции за капремонт в октябре этого года впервые. В основном, речь о многоэтажках в новых микрорайонах Липецка – Елецком, Звездном, Университетском, а также в центре города.

Напомним, в Липецкой области обязанность по оплате взносов на капремонт для собственников квартир в новостройках возникает через 5 лет с момента включения дома в областную программу капитального ремонта (если дом введен в эксплуатацию после 30 июня 2015 года). Это одна из самых больших отсрочек для жителей таких домов в стране. В большинстве регионов мораторий на оплату взносов составляет 8-12 месяцев.

При получении первых квитанций за капремонт необходимо проверить корректность данных, а именно: адреса и площади помещения; ФИО собственника. Если данные указаны неверно, необходимо обратиться в ФКР Липецкой области по телефону горячей линии – 8-800-450-48-48 либо оставить обращение на сайте https://kapremont48.ru/, в мобильном приложении ФКР48 или по электронной почте info@kapremont48.ru.