Около 3 тысяч абонентов, проживающих в 18 многоквартирных домах, получат квитанции за капремонт в феврале этого года впервые.

В основном, речь о многоэтажках в новых микрорайонах Липецка – Елецком, Звездном, Университетском. Также платежки от ФКР Липецкой области начнут приходить жителям четырех новостроек Усмани, двух домов Задонска и одного, расположенного в Чаплыгине.

При получении первых квитанций за капремонт необходимо проверить корректность данных, а именно:

адрес;

площадь помещения;

ФИО собственника.

«Если информация указана неверно, необходимо позвонить в ФКР Липецкой области по телефону горячей линии – 8-800-450-48-48 либо оставить обращение на сайте https://kapremont48.ru/ , в мобильном приложении ФКР48, по электронной почте info@kapremont48.ru или в социальных сетях», — прокомментировала начальник абонентского отдела ФКР Липецкой области Елена Анискина.

Напомним, ежемесячную оплату взносов можно осуществлять в отделениях ПАО «Сбербанк России», АО «Липецккомбанк», ФГУП «Почта России»; воспользовавшись личными кабинетами ПАО «Сбербанк России» и АО «Липецккомбанк»; подключив бесплатную услугу «Автоплатеж» от ПАО «Сбербанк России». Кроме того, на сайте Фонда http://www.kapremont48.ru и в мобильном приложении ФКР48 можно произвести оплату взносов без комиссии всем категориям плательщиков, в том числе и тем, кто формирует фонд капремонта на специальном счете.