Возможность провести дополнительные работы по капитальному ремонту появилась у жителей 23 многоквартирных домов в Липецкой области. На счета многоэтажек были перечислены средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. Общая сумма средств составила 15 млн рублей. Все многоэтажки формируют фонды капремонта на специальных счетах, восемь домов находятся в Липецке, остальные 15 высоток – в Ельце, сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области.

Самая большая сумма возмещения – 1,2 млн рублей – перечислена на счет дома №36 на улице Катукова. По инициативе собственников здесь в сентябре 2019 года установлен автоматизированный тепловой пункт, на это было израсходовано 2,4 млн. рублей. С помощью областного ФКР собственники подали заявку на софинансирование в Фонд ЖКХ. Сейчас они планируют дальнейшее обновление дома.

«Переход на новые энергоэффективные технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни людей», – считает глава региона Игорь Артамонов.

В связи с изменением законодательства перечисление средств заняло больше времени. Дома, по которым заявки на софинансирование были поданы позже, получат выплату в более короткий срок. В ближайшее время планируется перечисление около 16 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ 17 домам Липецкой области, 10 из которых формируют фонд капремонта на спецсчете, остальные семь – на общем счете, в этих домах энергоэффективный капитальный ремонт был проведен в рамках региональной программы.

«За два года Липецкая область подала восемь заявок по 48 многоквартирным домам на общую сумму возврата более 30 млн рублей. Участие в программе регион будет продолжать. В данный момент специалисты ФКР Липецкой области производят расчеты по 15 многоквартирным домам, в которых был проведен энергоэффективный капремонт. Многоэтажки планируется включить в будущие заявки на софинансирование», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.