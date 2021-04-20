Глава Становлянского района Сергей Никитин в своем Инстаграм рассказал о проблеме, которая долгое время беспокоит жителей улицы Московской в деревне Плоты. Они жалуются на качество питьевой воды.

Зачастую пользоваться ей невозможно из-за неприятного запаха, в кранах и фильтрах население обнаруживало червей и другой мусор.

Этот вопрос поднимался на прошедшем сходе граждан. Профилактические мероприятия, проводимые здесь сотрудниками водоканала, по словам главы района, помогают лишь на короткий отрезок времени.

“Сегодня от местных жителей поступила жалоба с фотографиями, наглядно демонстрирующими ситуацию. Администрация района незамедлительно отреагировала на обращение. По договорённости сотрудники комплекса “Становлянский” филиала “Западный” ОГУП “Липецкоблводоканал” и волонтёры партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спустя пару часов доставили питьевую воду в село. Проблему постараемся устранить в сжатые сроки при помощи областного руководства и специалистов водоканала”, – рассказал Сергей Никитин.