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Строительство новой многофункциональной площадки для самостоятельной подготовки к выполнению и сдачи норм ГТО ведётся в Долгоруково на стадионе «Юность». Объект оборудуют в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

На площадке установят более 20 видов спортивного инвентаря. На данный момент подрядчик занимается заливкой бетонного основания для будущих металлоконструкций. Стоимость проекта – 2,5 млн рублей. Площадка будет находиться в свободном доступе.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.