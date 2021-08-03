Собственники квартир в доме по пр. Мира, 9а в Липецке едва не остались без газа. Жильцы дома были на грани потери доступа к ресурсу, так как сети дома находятся в предаварийном состоянии, а от их ремонта собственники упорно отказывались. Больше трёх лет специалисты не могли попасть в квартиры для проведения работ. Теперь доступ предоставлен, а это значит, что уже на текущей неделе начнутся работы по замене газового оборудования.

Напомним, газовые сети дома являются объектами повышенной опасности, необходимо своевременно производить капитальный ремонт сетей с истекшим межремонтным сроком. Ремонт системы газоснабжения происходит не только в местах общего пользования, но и непосредственно в квартирах собственников, причем для проведения работ требуется 100% доступ в рамках единого стояка. Не пуская специалистов в квартиру, жители подвергают опасности не только себя, но и своих соседей. К сожалению, в последние годы в федеральной повестке сообщения о взрыве газа в многоквартирных домах встречаются всё чаще.

В тех домах, где собственники беспрепятственно обеспечивают доступ в квартиры, ремонтные работы проходят в течение трех, а порой и двух недель. А в тех многоэтажках, где жители не допускают ремонтные бригады для проведения работ, естественно, сроки значительно увеличиваются.

«В нескольких домах региона проблема недопуска ремонтных бригад остаётся актуальной. ФКР Липецкой области прикладывает все усилия, чтобы избежать крайней меры – ограничения ресурса. С жильцами проводятся собрания, на которых специалисты Фонда и АО «Газпром Газораспределение Липецк» рассказывают об опасных последствиях жителям», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Если жители будут категорически отказываться предоставить доступ в квартиры для ремонта, специалисты будут вынуждены отключить газ. У собственников будет 40 дней на то, чтобы свое решение изменить, в противном случае, пользоваться ресурсом они больше не смогут.

Всего в этом году капитальный ремонт запланирован в 304 многоквартирных домах региона, ремонт сетей газоснабжения будет проведен в 58 домах.