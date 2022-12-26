Жители Елецкого района и сотрудники Елецкой городской станции по борьбе с болезнями животными собрали гуманитарный груз для военнослужащих в зоне СВО. Всего бойцам отправили пять машин. В них продукты питания — мед, мандарины, яблоки, сухофрукты, тёплые вещи, буржуйки, рации.

Доставку гуманитарного груза организовали казаки. Как рассказал глава Елецкого района Олег Семенихин, почти перед самой отправкой ребята вышли на связь и сообщили, что среди них есть заболевшие. Совет депутатов Елецкого района многовенно отреагировал: на собранные средства отправлено несколько посылок с противовирусными, жаропонижающими и обезболивающими препаратами.

«Благодарность женщинам, приготовившим огромное количество выпечки. Чтобы ее не помять, загрузили отдельно в УАЗик. Эта машина приобретена депутатом Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Александровичем Архипенко для военнослужащих — земляков и останется в зоне СВО. Приходят первые сообщения от казаков о доставке груза адресатам. Наши машины ждут, их уже знают. Солдаты встречают новогодние подарки, а мы ждём Победы и возвращения наших земляков домой», — сказал Олег Семенихин.