25 тысяч человек, и экономическая зона. Потребность экономической зоны в водоснабжении увеличилась с 500 до 2000 кубических метров в сутки. Длина нового водопровода составит 15,8 км, протяженность канализационных коллекторов – 4 км.

Первый этап был реализован в 2017 году за счёт платы за техприсоединение ОЭЗ ППТ «Липецк», которая составила 404 млн рублей. Второй этап реализуется с 2019 по 2021 годы за счёт средств областного бюджета в размере 304,6 млн рублей. Он включает в себя строительство водопровода длиной 8,5 км. Осталось проложить около 700 м сетей, в том числе около 500 м по дну реки Быстрая Сосна.

«Проблемы повышения качества обслуживания жителей региона в сфере водоснабжения и водоотведения – одни из самых актуальных для населения. И мы значительно увеличили финансирование для их решения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Кроме того, сети заменили сразу в нескольких местах одной из основных городских магистралей – улице Коммунаров. На новом объекте применялись современные материалы – полиэтиленовые двухслойные трубы класса «мультипайп». Они более устойчивы к внешним нагрузкам и давлению. Сегодня ведется подключение абонентов к новым сетям водоснабжения. Также в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» провели и капитальную реконструкцию 2,6 километра теплотрассы, которая была введена в эксплуатацию в 1976 году. На реконструкцию было выделено почти 158 миллионов рублей, 137 из которых составили субсидии из областного бюджета. Засыпка траншей и благоустройство территории улицы Коммунаров завершится до конца года. Новое дорожное полотно на магистраль специалисты начнут укладывать весной 2021 года.